Шест минути в Каракас: Как американските специални части заловиха Николас Мадуро

„Операция „Абсолютна решителност “, кодовото име на отвличането от страна на Съединените щати на венецуелския диктатор Николас Мадуро, беше триумф на планирането, лидерството, способностите и времето, пише The National Interest.

Дали операцията, която в крайна сметка позволи на американските сили да заловят Мадуро и съпругата му в ранните сутрешни часове на 3 януари, ще доведе до нещо по-добро или по-лошо в геополитически план, предстои да видим. Но самата операция беше тактически майсторски ход.

Залавянето на Мадуро беше рейд за учебниците по история

Под общото командване на президента Доналд Тръмп, който като главнокомандващ имаше цялостни правомощия за изпълнение на мисията и политическо ръководство – и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на военновъздушните сили генерал Дан „Разин“ Кейн, който отговаряше за оперативния надзор и военното изпълнение – обединени сили от американски военни части бяха разположени във Венецуела. Сред американските сили, които нахлуха в небето над Каракас в предзорни часове, бяха елементи, принадлежащи към силите ДЕЛТА на армията на Съединените щати, 160-ти авиационен полк за специални операции (SOAR) „Нощни преследвачи“, заедно с армейско разузнаване и разузнавателна подкрепа.

Американските военновъздушни сили, военноморски сили и морска пехота осигуриха подкрепа за този съвместен удар. Националната агенция за геопространствено разузнаване (NGA), Киберкомандването на САЩ (USCYBERCOM) и Космическото командване (USSPACECOM) бяха ангажирани, както и множество други разузнавателни агенции във Вашингтон.

Общо 150 самолета бяха разположени от обединените американски сили.

Американците са атакували авиобазата Ла Карлота, Фуерте Тиуна, Ел Вулкан и пристанището Ла Гуайра.

Според официални доклади на Пентагона, американските сили са използвали тактика за потискане на вражеската противовъздушна отбрана (SEAD) , за да неутрализират шумно рекламираните руски противовъздушни системи, обграждащи Каракас. По този начин екипите на американските специални части са успели да влязат в Каракас с малки затруднения.

Допълнителни доклади сочат, че поне от август насам в страната е бил внедрен паравоенен екип на ЦРУ, който е започнал да наблюдава Мадуро. Един непотвърден доклад изказва вероятността високопоставен източник в правителството на Мадуро да е улеснил точното наблюдение на Мадуро – по този начин американците са знаели точно кога и къде да заловят венецуелския лидер.

Друг доклад предполага, че Мадуро, в необичаен акт на доброта, е наредил на силите си да се оттеглят за коледните празници, не вярвайки, че Тръмп е сериозен в намеренията си да атакува режима.

По този начин администрацията на Тръмп, с предимствата си в наблюдението и разузнаването на място, имаше отлична възможност и реши да я използва.

Нападението във Венецуела демонстрира уменията на Америка за работа в различните служби

Операцията е продължила малко повече от шест минути. През тези шест минути американците са отстранили Мадуро - без нито една загуба на американски живот. И според Белия дом, по-голямата част от охраната на Мадуро са били кубинци , така че е била извършена с минимални загуби и на венецуелски животи.

От елементите на силите ДЕЛТА, участвали в нападението, присъстваше 1-ви оперативен отряд на специалните сили - Делта/С-оперативна група. Това беше водещото подразделение със специална мисия, натоварено с директното залавяне на Мадуро.

Легендарните „Нощни преследвачи“ осигуряваха авиационна поддръжка, включително превоз на войски, щурмови хеликоптери и MH-47 Chinook . Междувременно армията на САЩ осигуряваше разузнаване, наблюдение и разузнаване (ISR), както и привличане на цели за прецизно насочване.

Що се отнася до ВВС на САЩ, те вероятно са насочвали въздушни средства през венецуелското въздушно пространство и са се интегрирали със специалните сили на армията. Както беше отбелязано, според съобщенията в бойното пространство е имало повече от 150 самолета, което означава, че ВВС вероятно са играли ключова роля във въздушното господство. В допълнение към пилотираните самолети, ВВС вероятно са използвали дронове MQ-9 Reaper и други безпилотни летателни средства за наблюдение, насочване и координация на ударите.

Американският военноморски флот също изигра роля. USS Gerald R. Ford (CVN-78) , както и различни разрушители и други спомагателни военни кораби в региона, извършиха удари и операции за въздушно превъзходство по време на фазата на насищане на разположението. Съобщава се, че самолетоносачи E/A-18G Growler от самолетоносача са били разположени, за да потиснат вражеската противовъздушна отбрана в Каракас. След завършването на операцията, десантният кораб USS Iwo Jima е бил използван както като място за събиране, така и като платформа за задържане на Мадуро и съпругата му, преди да преминат в Съединените щати.

Флотилията на ВМС осигуряваше и противовъздушна отбрана, морски контрол и логистична подкрепа за съвместни операции във Венецуела.

Подразделенията на морската пехота участваха, като подкрепяха ударите и осигуряваха елементи за бързо реагиране в крайбрежните подходи.

Тактическата победа не е стратегически успех

Като цяло американците постигнаха основните си цели. Важно е да се отбележи обаче, че това не беше кулминацията на война. Нито пък беше проста битка. Това беше нападение в стил „разбий и грабни“. Медийни коментатори по целия свят сравняват атаката с американските инвазии в Гренада през 1983 г. и Панама през 1989 г., но по-добра аналогия вероятно е убийството на Осама бин Ладен през 2011 г., при което военноморски тюлени нахлуха в комплекса на неуловимия терористичен лидер в Пакистан, убиха го, взеха тялото му и си тръгнаха.

Тъй като останалата част от чависткия режим в Каракас е все още непокътната, не е ясно как всъщност ще се променят отношенията на Америка с Венецуела. Съботният рейд показа, че американските военни запазват тактическо господство. Що се отнася до стратегическия блясък? Това предстои да се види. В крайна сметка, ако свалянето на Мадуро не успее да промени фундаментално фактите на място във Венецуела или да подобри живота на десетки милиони венецуелци в страната и търсещи убежище в чужбина, тогава наистина ли си е струвало?

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review, The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.