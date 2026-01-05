Анализатор: Арестът на Мадуро е послание към съперниците на САЩ

Отвличането и арестът на венецуелския президент Николас Мадуро предизвика остро политическо противопоставяне между Вашингтон и Пекин, съобщава египетското онлайн издание Egypt Independent, цитирано от БТА.

Китай настоя САЩ незабавно да освободят Мадуро и съпругата му, определяйки операцията като “нарушение на международния ред” и опит за сваляне на законно правителство със сила. Пекин предупреди за сериозни последствия за регионалната и международната стабилност.

Американският президент Доналд Тръмп от своя страна заяви, че Съединените щати ще управляват временно Венецуела и ще са “много силно ангажирани” с петролната й индустрия. Вашингтон подчерта, че арестът е извършен в рамките на правоприлагането и борбата с транснационалната организирана престъпност.

Главният редактор на египетското издание “Шорук” Емад ал Дин Хюсеин смята, че американската операция е директно предупреждение към режимите, върху които Вашингтон се стреми да окаже натиск, най-вече към Иран. Според него ходът носи послания към Русия, Китай и други съперници на САЩ по отношение на сферите на влияние в Латинска Америка.

Залавянето на Мадуро на годишнината от ликвидирането на командира на задграничното крило на Иранската революционна гвардия, генерал Касем Солеймани, не е случайност, пише във в. “Ал Ахрам” Саед абу Рахма. И двете операции са част от обновената американска стратегия, насочена към трансформация на правилата на международната сцена - от преговори и управление на кризи към директни политически и военни решения, когато Вашингтон смята, че интересите или суверенитета му са поставени под риск.

Главният редактор на саудитския вестник “Аш Шарк ал Аусат” също съпостави ареста на Мадуро с ликвидирането на Солеймани през 2020 г. и посочи, че с изправянето на венецуелския президент пред американски съд Тръмп изпраща към Техеран послание, по-силно от масивните бомби, които самолетите му хвърлиха върху иранските ядрени съоръжения.

“Вярно е, че разстоянието между Каракас и Техеран е огромно, както и разликата между двата режима. Но е вярно също, че иранската валута се е огънала под тежестта на санкциите, че гласовете на протестиращите отекват в цялата страна, че Тръмп заплаши с намеса, ако мирни демонстранти бъдат убити, както и че Нетаняху мечтае за подкрепата на Тръмп за унищожаване на ракетния арсенал на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Към това се добавя и фактът, че венецуелският петрол, попадащ под отговорността на „големия брат“, лишава Техеран от възможността да сплашва Запада със затваряне на Ормузкия проток,” пише авторът.