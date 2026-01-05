Мадуро пред съда: Невинен съм, аз съм почтен човек

Николас Мадуро заяви пред съда в Ню Йорк по време на предварителното изслушване, че е невинен по повдигнатите срещу него обвинения, пише „NBC News“.

„Аз съм невинен. Не съм виновен. Аз съм почтен човек. Аз все още съм президент на моята страна“, заяви Мадуро чрез преводач в съдебната зала в Манхатън и допълни, че е бил "отвлечен" от Венецуела.

Силия Флорес също се яви пред съда в Ню Йорк и заяви, че не се признава за виновна.

„Не съм виновна!“, каза Флорес на испански в отговор на въпрос на съдия Алвин Хелерстийн. Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се явяват за първи път пред федералния съд, за да отговарят по обвинения в наркотероризъм.

Адвокатът на Мадуро информира съда, че клиентът му на този етап няма да иска освобождаване под гаранция, но си запазва правото да подаде такова искане по-късно. Същото заяви и защитата на съпругата му, а съдия Хелерстийн уважи исканията. Той се увери също, че Мадуро и съпругата му разбират хода на процеса чрез осигурените преводачи.

Очаквайте подробности!