Илон Мъск изобличи "мадуровките" като машини за манипулиране на избори

USAID не беше просто ябълка с няколко червея вътре, а гнойна топка червеи във формата на ябълка, написа Илон Мъск в платформата си в Х, споделяйки пост с коментар за изборните системи SMARTMATIC, по известни в България като машините "мадуровки".

Така милиардерът потвърди публикация, според която базисният софтуер на "мадуровките" е бил финансиран от USAID и е направен с цел фалшификация на изборни резултати.

Ето и оригиналната публикация, която Мъск коментира и сподели.

"USAID финансираше И двете изследвания на лабораторията Ухан за усилване на функциите, и изборните системи SMARTMATIC. Мислите ли, че е съвпадение, че „covid“ се появи точно около изборите през 2020 г.? По съвпадение, същите леви милиардери, неправителствени организации и USAID финансираха и протеста "БЕЗ КРАЛЕ", известен още като цветните революции в цяла Америка. Това означава, че USAID едновременно финансираше И двете технологии за манипулиране на избори, които щяха да откраднат изборите през 2020 г., КАТО ДОКАТО произвеждаше и пускаше ОРЪЖЕН ВИРУС, който щеше да отвлече вниманието на света от кражбата на въпросните избори, като същевременно обезлюди планетата. Всичко е свързано. Всичко е наяве и е изложено на масата... Дори не знам какво да кажа вече. Не можете да бъдете толкова наивни повече. Не можем да живеем под тази измама и тирания повече. Американците страдат, а всички останали ви ограбват, за да забогатеят мръсно".