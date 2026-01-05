След Венецуела: Тръмп прогнозира падането на Куба и настоява за контрол над Гренландия

Президентът Доналд Тръмп в неделя прогнозира, че кубинското правителство скоро може да се разпадне и отправи остро предупреждение към президента на Колумбия, пише европейското издание на Politico. Той повтори желанието си да анексира и Гренландия.

Коментарите, направени на борда на Air Force One, докато президентът се завръщаше във Вашингтон, дойдоха по-малко от 48 часа след като американските военни проведоха операция в Каракас, за да арестуват и задържат венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му.

„Куба изглежда сякаш е готова да падне“, каза Тръмп. Не знам дали ще издържат.“

Президентът отхвърли възможността администрацията да използва американски сили, за да ускори падането на кубинското правителство, обяснявайки, че Венецуела е основният икономически поддръжник на Куба.

„Куба оцелява само благодарение на Венецуела“, каза Тръмп.

Много президенти са предсказвали падането на комунистическото правителство и Хавана е оцеляла след разпадането на СССР. И въпреки това забележките на Тръмп подчертаха до каква степен неговата администрация не само очаква смяна на режима в редица страни, но и открито се надява на това, дори на фона на несигурността относно бъдещето на Венецуела.

„Не ме питайте кой е на власт (във Венецуела), защото това ще бъде спорно“, каза Тръмп. „Ние сме на власт.“

Тръмп заяви, че иска да възстанови страната - особено петролната ѝ инфраструктура - преди избори, за да може народът да избере свой собствен лидер. Министърът на търговията Хауърд Лътник намекна, че стоманодобивната и алуминиевата промишленост могат да бъдат съживени и в полза на САЩ. Засега, каза той, е готов да работи с Делси Родригес, изпълняващата длъжността президент и вицепрезидент на Мадуро.

Тръмп заяви, че очаква Родригес и новото венецуелско правителство да позволят на САЩ неограничен достъп до страната им, за да могат американските сили да помогнат за възстановяването.

Но, добави той, „ако не се държат добре, ще нанесем втори удар“.

Администрацията твърди, че нападението срещу Мадуро е било до голяма степен опит за спиране на търговията с наркотици. Тръмп също така заплаши президента на Колумбия Густаво Петро, отявлен критик на американската операция във Венецуела.

„Колумбия също е много болна – управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го изпраща в Съединените щати, и няма да го прави много дълго“, каза Тръмп.

И само часове след като датският премиер разкритикува Тръмп за заплахата му да анексира Гренландия, президентът заяви, че Съединените щати „се нуждаят“ от автономната датска територия.

„Имаме нужда от Гренландия от съображения за национална сигурност“, каза Тръмп. „ЕС има нужда от нас да имаме Гренландия.“