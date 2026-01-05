Дания: Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва

Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че намира намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни, предаде Ройтерс.

„За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно“, каза Фредериксен пред Датското радио и телевизия.

„Много ясно заявих позицията на Кралство Дания, а Гренландия многократно каза, че не иска да бъде част от САЩ“, добави тя.

„Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва“, каза още Фредериксен.