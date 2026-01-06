Великобритания преминава преломен праг в демографията си през 2026 г.

Броят на хората, които ще починат във Великобритания тази година, се очаква да надхвърли броя на новородените в страната, според Resolution Foundation, като аналитичният център описва това като трайна промяна, която ще увеличи зависимостта на страната от миграцията, пише Bloomberg.

Великобритания ще отбележи спад в раждаемостта през 2026 г., прогнозира Resolution Foundation в годишния си икономически обзор, публикуван в понеделник. Тази разлика ще се увеличава „с все по-голям марж, затваряйки завинаги една глава в демографията“ на страната, която датира поне от началото на 20-ти век, посочи изследователската организация.

Макар че броят на починалите в Обединеното кралство надхвърли броя на новородените през 2020 г. в пика на пандемията от Covid-19 и отново през 2023 г., местното население е нараснало леко през последните две години. От 2026 г. нататък всеки ръст на населението „ще идва изцяло от нетната международна миграция“, се казва в анализа.

Прогнозираният спад в раждаемостта отразява тенденции, наблюдавани и в други части на Европа и в развитите икономики, като това засилва подкрепата за политики, насърчаващи жените да раждат повече деца. Анализът включва всички, които вече са в Обединеното кралство, включително семейства от чуждестранен произход, както и тези, които са в страната от поколения.

Прогнозата на Resolution Foundation за 2026 г. също предупреждава за нарастваща безработица, тъй като все повече компании фалират поради по-високите лихвени проценти от 2022 г. насам, по-високите разходи за енергия и увеличението на минималната работна заплата, както и ефектите от навлизането на изкуствения интелект.