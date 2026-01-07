Великобритания и Франция създават военни центрове, за да пазят Украйна

Русия все още не е коментирала изявленията от Париж

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха в Париж декларация за намерение за разполагане на многонационални сили, които да гарантират сигурността на Украйна след постигане на примирие с Русия. Срещата беше определена като успешна от френския президент Еманюел Макрон.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания и Франция ще създадат военни центрове в цяла Украйна, за да възпрат бъдещо нахлуване на Русия. Макрон допълни, че в страната могат да бъдат разположени хиляди войници. Съюзниците се договориха за стабилни гаранции за сигурност и предложиха САЩ да поемат водеща роля в наблюдението на примирието.

Стив Уиткоф подчерта, че трайните гаранции за сигурност и стабилни ангажименти за просперитет са от ключово значение за дълготраен мир.

„Работата по протоколите за сигурност е почти завършена, за да знае народът на Украйна, че когато войната приключи, това ще е завинаги“, допълни той.

Все още обаче няма съгласие по ключовия въпрос за териториите. Русия многократно е предупреждавала, че чуждестранни войски в Украйна биха били легитимна цел. Засега Кремъл не е коментирал изявленията от Париж.