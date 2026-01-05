Риба тон се продаде за рекордните 3,2 млн. долара на търг

Скъпата риба е уловена край бреговете на Ома

Огромен червен тон с тегло 243 килограма бе продаден за рекордните 510 милиона йени (3,2 милиона долара) на първия търг за 2026 г. на рибния пазар Тойосу в Токио, съобщава Associated Press.

Най-високата оферта за ценената риба тон на търга в понеделник сутринта беше на Kiyomura Corp., чийто собственик Кийоши Кимура управлява популярната верига Sushi Zanmai. Кимура, който е печелил многократно годишния търг в миналото, счупи предишния рекорд от 334 милиона йени (2,1 милиона долара), поставен от него през 2019 г.

По-късно Кимура каза пред репортери, че се е надявал да плати малко по-малко за нея, но „цената скочи, преди да се усетиш“.

Търгът започна, когато звънна камбаната, и залата се изпълни с риби с форма на торпедо, на които бяха отрязани опашките, за да могат участниците в търга да разгледат подробно месото, като цвят, текстура и мазнина, докато обикаляха редиците с риба тон.

Скъпата риба е уловена край бреговете на Ома в северна Япония, регион, широко известен с производството на едни от най-добрите риби тон в страната, и струва 2,1 милиона йени (13 360 долара) на килограм (6060 долара на паунд).

„Отчасти е за късмет“, каза Кимура. „Но когато видя хубав тон, не мога да устоя... Все още не съм я пробвал, но сигурно е много вкусна.“

Стотици риби тон се продават ежедневно на ранната сутрешна търг, но цените са значително по-високи от обичайните за рибата тон от Ома, особено на търга за Нова година.