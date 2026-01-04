Delta Force - елитната част, която залови Мадуро

Още по темата: Мадуро и съпругата му пристигнаха в Ню Йорк (ВИДЕО) 04.01.2026 10:23

Какви други мисии е изпълнявало подразделението?

По време на вчерашната операция във Венецуела, елитното подразделение на американската армия „Делта Форс“ ( Delta Force) имаше само една задача: да залови президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес и да ги изведе от страната. Както Н.Р. Йенцен-Джоунс, директор на „Службата за изследване на въоръженията“, каза пред CNN, тази задача очевидно е била изпълнена „с впечатляваща скорост и прецизност“.

Това не е първият път, когато САЩ разполагат основаната през 1977 г. „Делта Форс“ в Южна Америка. По време на операция „Справедлива кауза“ в Панама през 1989 г. тогавашният лидер Мануел Нориега също е заловен от „Делта Форс“.

Подразделението е специално създадено за елиминиране или залавяне на високопоставени цели, както и за разбиване на терористични клетки. То е на пряко подчинение на Съвместното командване за специални операции (JSOC) на САЩ и действа под строга секретност, така че подробности за операциите му рядко се разкриват.

Най-известните мисии на "Делта Форс":

* Операция „Орлов нокът“ — Иран (1980): Опит за освобождаване на заложници в посолството на САЩ в Техеран, в началото на Ислямската революция в страната. Мисията се проваля поради технически и логистични проблеми, но се смята за една от най-важните операции на подразделението, тъй като води до създаването на самото Съвместно командване за специални операции (JSOC) за по-добра координация на различните командвания в бъдеще.

* Операция „Трайна свобода“ — Афганистан (от 2001 г.): "Делта Форс" участва активно в издирването на лидерите на Ал Кайда и талибаните, както в директни операции, така и като съдейства в разузнавателни мисии и идентифициране на цели — винаги в тясно сътрудничество с ЦРУ.

* Операция „Иракска свобода“ — Ирак (от 2003 г.): Основната цел на мисията е задържането и/или елиминирането на множество терористи. "Делта Форс" играе ключова роля в борбата срещу Ал Кайда в Ирак и, заедно със 160-ти полк за специални операции, известен като „Нощни преследвачи“, се специализира в нощни мисии.

* Операция „Червена зора“ – залавянето на Саддам Хюсеин, Ирак (2003 г.): Една от най-известните операции на "Делта Форс" е залавянето на иракския диктатор Саддам Хюсеин. Членовете на екипа го извличат жив от скривалището му. Впоследствие той е обвинен, осъден и по-късно екзекутиран в Ирак.

* Операция „Копие на Нептун“ – Убийството на Осама бин Ладен, Пакистан (2011 г.): Екип на морските тюлени извърши основното нападение срещу скривалището на Осама бин Ладен, като "Делта Форс" осигури подкрепа на мисията.

* Операция „Кайла Мюлер“ – Убийството на Абу Бакр ал Багдади, Сирия (2019 г.): Заедно със 75-ти рейнджърски полк и 160-ти полк за специални операции, "Делта Форс" проведе въздушно нападение в северозападна Сирия. Екипи на „Делта Форс“ кацнаха, осигуриха периметъра и напреднаха към целевата сграда, след което Багдади се самоуби в тунел, за да избегне залавянето.

* Контраоперации срещу ИДИЛ – Ирак и Сирия (от 2014 г.): Чрез целенасочени удари срещу ръководството на ИДИЛ и операции по спасяване на заложници, „Делта Форс“ нанасяше щети на терористичната групировка година след година. Операциите на подразделението в този контекст рядко бяха публично потвърждавани.