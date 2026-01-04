Мадуро и съпругата му пристигнаха в Ню Йорк (ВИДЕО)

Заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в събота вечерта в Ню Йорк, където ще отговарят по повдигнатите срещу тях обвинения от американските власти, съобщват световните медии. 

Американски телевизии, показаха кадри от самолета на военно летище близо до Ню Йорк, от което слезе неизвестна група хора.

Двамата са били транспортирани със самолет на Министерството на правосъдието на САЩ от военноморската база „Гуантанамо Бей“ в Куба до международното летище „Стюарт“ (Stewart International Airport), разположено северно от Ню Йорк, предаде БТА.

След залавянето на Мадуро в събота, американското Министерство на правосъдието обяви ново обвинение срещу него, което надгражда досегашните, повдигнати от Съединените щати още през 2020 г. Според прокурорите Мадуро е ръководил мащабна схема за трафик на кокаин, която „е обогатила и укрепила политическия и военния елит на Венецуела“.

Очаква се Николас Мадуро и Селия Флорес да се явят за първи път пред съд в Съединените щати в следващите дни.

След залавянето им Белият дом публикува поредица от мемета в социалните мрежи, носещи сходно послание, че със Съединените щати „шега не бива“, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Едно от меметата, публикувано от Държавния департамент на САЩ, съдържа надпис „НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП“. От своя страна Белият дом разпространи черно-бяла снимка на Доналд Тръмп с надпис „FAFO“ – популярно в интернет съкращение от израза „F— Around and Find Out“, използвано като предупреждение за последствия при предизвикателни действия.

В социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) президентът Тръмп публикува видео, в което Николас Мадуро е цитиран да казва „Елате да ме хванете!“, последвано от кадри с белоглав орел и ракетен обстрел, под звуците на песента „Тъндърстрак“ („Thunderstruck“) на австралийската рок група Ей Си/Ди Си (AC/DC).

