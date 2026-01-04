Доналд Тръмп: Ще управляваме временно Венецуела (ВИДЕО)

След военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро Вашингтон възнамерява временно да поеме управлението на страната, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на изявление, направено в частната му резиденция „Мар-а-Лаго“ във Флорида, предадоха световните агенции.

„Ще управляваме страната, докато успеем да осигурим сигурен, подреден и разумен преход“, каза Тръмп.

По думите му американски петролни компании трябва да започнат дейност във Венецуела, за да „започнат да печелят пари за страната“. Тръмп заяви, че американски компании ще инвестират „милиарди долари“ и ще възстановяват инфраструктурата с цел стимулиране на петролния сектор. Той добави, че хора в САЩ, чието имущество е било експроприирано от венецуелската държава, следва да бъдат компенсирани.

Тръмп уточни, че петролното ембарго на САЩ срещу Венецуела засега остава в сила. По думите му американският флот ще остане в позиция, а САЩ си запазват „всички военни опции“, „докато нашите изисквания не бъдат изпълнени изцяло“.

Президентът на САЩ каза още, че първоначално се е очаквало да е необходима „втора вълна“ от удари, но към момента това не се налага. Той посочи, че подобна „втора вълна“ би била „много по-голяма“. Тръмп не изключи и възможността за разполагане на сухопътни войски, като заяви, че САЩ „не се страхуват“ от използването им.

Как на практика САЩ възнамеряват да поемат контрола над Венецуела, остава неясно, коментира Блумбърг. Към момента няма информация за присъствие на американски войски в страната, а американското посолство във Венецуела е затворено от 2019 г. Венецуелски опозиционери в страната и в чужбина вече са представили предложения за наследник на Мадуро.

Тръмп отправи предупреждения и към други държави в региона, като заяви, че случилото се във Венецуела може да се случи и на други, ако „не се отнасят справедливо към народите си“. В отговор на въпрос той използва груб израз по адрес на колумбийския президент, след което посочи, че Куба също е „интересен случай“ и добави: „Ще говорим и за Куба, искаме да помогнем на хората“.

Тръмп заяви, че рано сутринта американски сили са бомбардирали цели във Венецуела, а специален отряд е задържал Мадуро и съпругата му Силия Флорес. По думите му двамата са на път за Ню Йорк, където вече има обвинения, включително по линия на „наркотероризъм“.

Президентът на САЩ определи операцията като „впечатляваща“, „зашеметяваща“ и „мощна демонстрация на военната сила на американските въоръжени сили“, като заяви, че „нищо подобно“ не е виждано от Втората световна война насам. Тръмп постави операцията редом до други действия на САЩ, включително ликвидирането на иранския генерал Касем Солеймани и операцията срещу лидера на „Ислямска държава“ Абу Бакр ал Багдади. Той заяви, че „всички тези мисии са изпълнени перфектно и добре“.

Тръмп добави, че при операцията не е загинал нито един американски войник и не е загубено американско военно оборудване. Преди това той публикува снимка на Мадуро в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) с текст: „Николас Мадуро на борда на „Ю Ес Ес Айуо Джима“ (USS Iwo Jima)“. На снимката Мадуро е с тъмни очила и предпазни слушалки и е облечен в сив спортен екип.

Тръмп не даде подробности как на практика ще бъде организирано временното управление на Венецуела, като каза, че това ще стане „с група“, съставена предимно от високопоставени американски представители, с акцент върху възстановяването на петролната инфраструктура и грижата за населението.

По думите на Тръмп държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил в контакт с вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес и той очаква нейно съдействие. „Тя проведе дълъг разговор с Марко и каза: „Ще направим всичко, от което имате нужда“, заяви Тръмп. „Мисля, че тя беше доста любезна, но всъщност няма избор“.