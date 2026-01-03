Тръмп за залавянето на Мадуро: Гледах на живо, все едно бях на кино

Още по темата: Тръмп заяви, че венецуелският президент Мадуро е бил задържан след широкомащабна американска операция срещу страната 03.01.2026 12:11

„Преди седмица на Николас Мадуро казах да се предаде". Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред „Fox News" по повод операцията от тази нощ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро.

„САЩ ще бъдат „силно ангажирани“ в развитието на петролната индустрия на Венецуела. Трябваше да направим нещо много по-хирургично, много по-мощно“, казва още Тръмп.

„Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти“, добави той, без да уточнява кой друг е присъствал с него.

Николас Мадуро „беше на много добре охранявано място, като крепост“, добави американският президент. „Фактът, че никой не е убит, е невероятен“, каза той, добавяйки, че „двама мъже са ранени, но са се върнали и са в добро състояние“.

Тръмп разкри по повод военната операция срещу Венецуела, че е трябвало да се осъществи преди четири дни.

„САЩ бяха подготвени за втора вълна от удари срещу Венецуела, но това не беше необходимо“, добави той.

Доналд Тръмп твърди, че Николас Мадуро и съпругата му са на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк.