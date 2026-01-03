ФБР твърди, че е осуетило евентуална атака в новогодишната нощ, пряко вдъхновена от ИДИЛ

ФБР обяви, че е предотвратило потенциална терористична атака в навечерието на Нова година в Северна Каролина, пряко вдъхновена от организацията ИДИЛ.

„Субектът е бил пряко вдъхновен да действа от ИДИЛ“, обяви ФБР в публикация в X.

„Благодарим на нашите изключителни партньори, че работят с нас и без съмнение спасяват животи“, написа директорът на ФБР Каш Пател в социалните мрежи, според abcnews.com

Допълнителна информация не беше налична веднага. Очаква се ФБР да предостави повече подробности на пресконференция.

Властите съобщиха в петък, че е възможна терористична атака в навечерието на Нова година в Северна Каролина е била предотвратена, съобщава CBS News.

18-годишен заподозрян е в арест и е планирал нападението около година, заяви пред репортери на пресконференция американският прокурор Ръс Фъргюсън.

Заподозреният, идентифициран като Кристиан Стърдивант, е планирал да използва ножове и чукове при нападението, каза Фъргюсън.

Офисът на ФБР в Шарлът, Северна Каролина, заяви, че заподозреният е бил „пряко вдъхновен“ от ИДИЛ.

„Той се готвеше за джихад и щяха да загинат невинни хора“, каза Фъргюсън.