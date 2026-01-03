Грохот и звук на самолети се чува в Каракас, южната част на венецуелската столица, където има военна база, е без ток

Автор: Труд онлайн
Грохот се чува в столицата на Венецуела - Каракас, предаде Ройтерс, позовавайки се на очевидци.
Според информацията на световната агенция южната част на града, където е разположена военна база, е останала без електричество.
Explosions and smoke were reported across Venezuela’s capital Caracas, with power outages near a key military base and reports of low-flying aircraft amid spiralling tensions with the US.— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2026
Al Jazeera’s Lucia Newman explains what we know so far. pic.twitter.com/qjWMSABjUk
Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули и звук от самолети. Те са видели и издигащи се стълбове дим.