Мълния порази 150 човека на фестивал

Двама са загинали с място

Мълния порази 150 човека, събрали се на фестивал в Южна Африка, убивайки двама души, съобщиха световните медии.

Инцидентът е станал в събота вечер близо до село Матибестад, на около 70 километра от столицата Претория, където всяка година се провежда традиционно честване.

Местните здравни служби съобщиха, че 150 пациенти са постъпили в болници, след като са били ударени от мълния по време на събитието, добавяйки, че двама са загинали, а 13 са в критично състояние и са преместени в друго здравно заведение.

Южна Африка е засегната от безмилостни проливни дъждове през последния месец, които създават опасни условия в множество региони. В съседната провинция Мпумаланга наводненията отнеха шест живота само през последната седмица.

#NDABANEWS: TWO DEAD, AT LEAST 150 STRUCK BY LIGHTNING AT MATHIBESTAD EVENT



MATHIBESTAD, NORTH WEST – Two people have been confirmed dead after a powerful lightning strike hit an outdoor event in Mathibestad, North West, on Saturday, 3 January 2026.



Emergency services say at… pic.twitter.com/9bgurpen30 — Thulani Ndaba (@tndaba) January 4, 2026

„Инцидентът е станал в събота вечер по време на събитие, което би трябвало да бъде радостно годишно тържество“, потвърди говорител на здравното министерство в неделя, отбелязвайки, че бурите са особено чести в този регион през летния сезон.

Тргедията представлява едно от най-големите метеорологични събития с масови жертви в съвременната история на страната, като екипите за спешна помощ работят през цялата нощ, за да лекуват пострадалите и да координират медицинските евакуации.