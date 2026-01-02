Туркиня иска от Тръмп да я признае за дъщеря

Майката се казвала София, имала флирт с младия Доналд и дала детето им за осиновяване

Ще се преместя в Съединените щати, - казва туркинята, - за да бъда по-близо до баща си

Некла Озмен от Атина настоява за ДНК-тест на президента на САЩ, смята го за таткo

Петдесет и пет годишната Некла Озмен от Анкара твърди, че е дъщеря на президента на САЩ Доналд Тръмп и иска той да признае, че е неин биологичен татко. Така, както й била казала преди десетина години нейната осиновителка Сари, която виждайки по телевизията русокосия кандидат за държавен глава на Америка, възкликнала: “Това е твоят истински баща!” Приликата между Озмен и Доналд Тръмп е поразителна - твърди пишещото братство на съседите от Югоизток, - тъй като според него бил достатъчен само бегъл поглед към гъстата руса коса на жената, за да се увери човек, че е биологична дъщеря на президента.

И сигурна в това, туркинята започва съдебна битка, като преди няколко години подава иск в съда в Анкара за признаване от Доналд Тръмп на бащинството, но той е отхвърлен - според магистратите предоставените доказателства не били достатъчни. Ама Некла не се отчайва и изпраща молба до посолството на САЩ в Турция и до няколко американски съдилища да назначат ДНК-тест на държавния глава.

Тази стъпка предизвиква отново интереса към случая на комшийските медии, които отначало се отнасяли едва ли не с насмешка на щенията на 55 годишната блондинка, но вече са склонни да й вярват напълно. Може би и защото в последните си интервюта тя защитава съвсем достоверна и неопровергана от никого версия за първите месеци и години от живота й.

В дните преди Нова година Некла обяснила на журналисти от турски вестници, цитирани от медии в Западна Европа, какво ще направи ако ДНК-тестът потвърди историята. “Ще се преместя в Съединените щати, - казва туркинята, - за да бъда по-близо до баща си.”