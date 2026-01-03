Световните реакции след американските удари във Венецуела

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че САЩ са нанесли във Венецуела удар и по сградата на венецуелския парламент в столицата Каракас, предадоха световните агенции, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната платформа "Екс".

"Дворецът на федералната законодателна власт е подложен на бомбардировка", написа Петро в "Екс". Той призова Съвета за сигурност на ООН да излезе с позиция относно легитимността на агресията срещу Венецуела. "Нужно е незабавно да се състои заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който Колумбия стана член. Той трябва да установи законността на агресията против Венецуела", отбеляза колумбийският президент в "Екс".

"В момента бомбардират Каракас. Обявена е тревога за целя свят: нападнаха Венецуела", подчерта той. Петро допълни, че в колумбийския град Кукута е създаден оперативен щаб за контрол над ситуацията на границата с Венецуела.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел на свой ред призова международната общност за спешна реакция.

"Осъждаме престъпното нападение на САЩ срещу Венецуела и изискваме спешна реакция от страна на международната общност", написа в "Екс" Диас-Канел. Той нарече действията на Вашингтон "държавен тероризъм срещу храбрия венецуелски народ и срещу нашата Америка".

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

Аржентинският президент Хавиер Милей, заяви: „Свободата се придвижва напред. Да живее свободата, по дяволите!“. Милей, който е и силен регионален съюзник на Доналд Тръмп, качи видеоклип с изявлението си в „Екс“. Във видеото се вижда как той говори на среща на върха и описва Мадуро като заплаха за региона и подкрепя натиска, който Тръмп оказва върху Каракас. „Времето за плах подход по този въпрос отмина“, каза Милей, във видеоклипа в акаунта си в „Екс“.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва осъди американската военна атака срещу съседна Венецуела и залавянето на неговия венецуелски колега Николас Мадуро, наричайки го „прекрачване на неприемлива граница“.

„Тези действия представляват тежко посегателство срещу суверенитета на Венецуела и още един изключително опасен прецедент за цялата международна общност“, каза Лула в публикация в „Екс“.

Преди време бразилският президент бе заявил, че въоръжена интервенция във Венецуела би довела до хуманитарна катастрофа и предложи Бразилия да посредничи в споровете между страните.

Министерството на външните работи на Мексико, заяви, че „мексиканското правителство категорично осъжда и отхвърля военните действия, извършени едностранно през последните часове от въоръжените сили на Съединените американски щати срещу цели на територията на Боливарска република Венецуела, в явно нарушение на член 2 от Устава на Организацията на обединените нации.“

„Мексико категорично заявява, че диалогът и преговорите са единственото легитимно и ефективно средство за разрешаване на съществуващите различия и следователно потвърждава готовността си да подкрепи всякакви усилия за улесняване на диалога, посредничеството или съдействието, които допринасят за запазването на регионалния мир и избягването на конфронтация.“

Президентът на Еквадор Габриел Нобоа каза, че е настъпил финалният час за „всички нарко-чавистки престъпници“ и, че „тяхната структура най-накрая ще се срине на целия континент“. „До Корина Мачадо, Едмундо Гонсалес и венецуелския народ: време е да си върнете страната. Имате съюзник в лицето на Еквадор“, каза още Нобоа в пост в „Екс“.

Министерството на външните работи на Уругвай каза, че: „Правителството на Източна република Уругвай следи с голямо внимание и сериозна загриженост събитията, за които се съобщава от Венецуела през последните часове, включително въздушните удари на САЩ срещу венецуелски военни съоръжения и гражданска инфраструктура“

„Уругвай отхвърля, както винаги е правил, военната намеса на една държава на територията на друга и потвърждава значението на зачитането на международното право и Устава на ООН, по-специално основния принцип, че държавите трябва да се въздържат от прибягване до заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации.“

Президентът на Чили Габриел Борич каза: „Правителството на Чили изразява своята загриженост и осъжда военните действия на САЩ във Венецуела и призовава за мирно решение на сериозната криза, засягаща страната“.

„Чили потвърждава ангажимента си към основните принципи на международното право, като забраната за употреба на сила, ненамесата, мирното уреждане на международни спорове и териториалната цялост на държавите", заяви Борич, чийто президентски мандат обаче изтича.

Министър-председателката на Тринидад и Тобаго Камла Персад-Бисесар каза: „По-рано тази сутрин, събота, 3 януари 2026 г., САЩ започнаха военни операции на територията на Венецуела. Тринидад и Тобаго не участват в нито една от тези текущи военни операции. Тринидад и Тобаго продължават да поддържат мирни отношения с народа на Венецуела.“

Реакция дойде и от Турция. "Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент", заяви междувременно главният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган - Джемил Ертем, също в "Екс". "Ние сме на страната на Венецуела и на президента Мадуро. Този бандитизъм не трябва да остане безнаказан", написа Ертем.

Иран, който поддържа тесни отношения с Венецуела, осъди също твърдо „американската военна атака“ срещу тази страна, предадоха световните агенции.

"Иранското министерство на външните работи твърдо осъжда американската военна атака срещу Венецуела и крещящото нарушение на националния суверенитет и на териториалната цялост на страната“, се казва в изявление на ведомството, което също така дефинира действията на САЩ като „незаконна агресия“.

Ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ осъди терористичната агресия и американското насилие срещу Боливарска република Венецуела.“

„Хизбула“ допълнително потвърждава пълната си солидарност с Венецуела, нейния народ, президентство и правителство, в противопоставянето на тази американска агресия и арогантност“.

Реакция имаше и от Беларус

„Президентът на Беларус категорично осъжда акта на американска агресия срещу Венецуела. Александър Лукашенко говори за последствията съвсем наскоро в интервю с американски журналисти. По-специално той каза, че „това ще бъде втори Виетнам. А американците нямат нужда от това“, предаде информационна агенция Белта, като цитира Наталия Ейсмонт, говорителка на Александър Лукашенко.