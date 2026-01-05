Букурещ въвежда смел данък през 2026 г. – какво се променя

Новата такса е част от по-широка стратегия

От 2026 г. посетителите на Букурещ ще трябва да плащат нов туристически данък от 10 RON (около 2 евро) на нощувка към сметката си за настаняване. Властите на града въведоха този данък като част от усилията си да стимулират туристическия маркетинг и да подобрят преживяването на посетителите в румънската столица. Макар това да е значителна стъпка към увеличаване на приходите от туризъм, то предизвика дискусии за потенциалното му въздействие върху конкурентоспособността на града на европейския пазар.

Общинският съвет на Букурещ официално одобри данъка на 23 декември 2025 г., като прилагането му ще започне през януари 2026 г. Новият туристически данък ще се прилага за всички платени места за настаняване в града, включително хотели, хостели и краткосрочни наеми, като тези, които са регистрирани на платформи като Airbnb. Посетителите ще заплащат тази допълнителна такса като част от процеса на резервация, директно на доставчика на услугите за настаняване или чрез онлайн платформа. Таксата е предназначена да генерира средства за популяризиране на Букурещ като туристическа дестинация, пише Travel and tourworld.

Местните власти очакват данъкът да донесе около 15 милиона румънски леи годишно

(около 3 милиона евро), като средствата ще бъдат насочени към туристическата инфраструктура, маркетингови кампании и подобряване на услугите за посетители. Това ще позволи на града да инвестира в подобряване на туристическите си съоръжения, съхранение на историческите обекти и по-нататъшно популяризиране на Букурещ сред глобалните пътешественици. По този начин градът се надява да привлече повече международни туристи и да подобри цялостното туристическо преживяване.

Румънските власти ясно заявиха, че новата такса е част от по-широка стратегия за развитие на туристическия сектор в Букурещ и за повишаване на неговата популярност на международната сцена. Таксата има за цел да направи града по-конкурентен спрямо други европейски столици, които вече прилагат подобни такси за финансиране на промотирането на туризма и туристическите услуги.