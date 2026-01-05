МВнР: Трагедия с лодка в Гърция - Българин загина, друг е спасен

Български гражданин е загинал при морски инцидент на 3 януари край района на Ставрос на Халкидическия полуостров в Гърция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Друг българин е оцелял и е настанен за лечение, уточниха от Генералното консулство на България в Солун, което продължава да следи развитието на случая и поддържа контакт с местните власти.

Според гръцки медии инцидентът е станал, след като лодката на двамата българи се е преобърнала заради силен вятър. Вторият българин е бил спасен благодарение на бързата намеса на група доброволци, които се включили в спасителната операция, въпреки риска. В акцията са участвали три рибарски лодки и служители на гръцката брегова охрана.