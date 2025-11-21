Почина световен шампион по футбол на Германия

На 79-годишна възраст почина Дитер Херцог – бивш футболист на „Байер Леверкузен", „Фортуна“ и германския национален отбор, световен шампион от 1974 г., съобщиха от Бундеслигата.

Херцог се присъединява към „Фортуна“ през 1970 г. и бързо се превръща в ключов играч на отбора. За шест сезона той записва 392 мача и отбелязва 81 гола. Само през първия си сезон реализира 13 попадения, като помага на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата – успех, който поставя основите на впечатляващата му кариера.\

През 1974 г. Херцог дебютира за националния отбор на Германия и веднага става световен шампион, след като ФРГ побеждава Нидерландия с 2:1 на финала. Между 1970 и 1974 г. той изиграва 158 поредни мача в първенството, а един от най-запомнящите се моменти на клубно ниво е победата с 6:5 над „Байерн“ (Мюнхен) през юни 1975 г., когато Херцог отбелязва решителния гол. В последния си мач за „Фортуна“ година по-късно той реализира хеттрик.