Силите на Москва от месеци настъпват към логистичния център

Украйна заяви в петък, че нейните сили поддържат отбранителни линии в северната част на обсадения източен град Покровск и блокират опитите на руските войски да напреднат по-нататък, съобщава Reuters.

Силите на Москва от месеци настъпват към логистичния център, за да се опитат да превземат Покровск, който руските медии наричат „вратата“ към индустриалния регион Донбас в Украйна.

В четвъртък късно вечерта началникът на генералния щаб на Русия заяви, че руските войски са превзели 70% от града, както и целия североизточен град Купянск – твърдения, които Украйна бързо опроверга.

В изявление в петък 7-ият корпус за бързо реагиране на Киев заяви, че нанася тежки загуби на руските войски и укрепва собствените си сили, включително с дронове.

„Врагът се опитва да пресече железопътната линия, за да увеличи зоната на окупация на града, но нашите войски блокират тези опити“, се казва в изявлението. „Вражеските войски в Покровск са разгромени. В резултат на това врагът е принуден да попълва загубите си сред личния състав.“

Украинската група за картографиране с отворен код Deep State показа в петък, че руските войски са пресекли железопътната линия, преминаваща през Покровск, в две части на града, първата на 14 ноември, а втората на 20 ноември.

Руските сили, които в момента контролират около 19% от територията на Украйна, също са постигнали наскоро успехи по-на юг в региона Запорожие.