Радио „Свободна Европа“ прекратява дейност в Унгария

Унгарската редакция на Радио „Свободна Европа“ прекрати дейност днес, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп спря финансирането ѝ, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. В прощалното си изявление екипът подчертава, че медията е работила с отдаденост, за да предоставя качествена журналистика и обективна информация на унгарската публика, и благодари за доверието и подкрепата през годините. Съдържанието на редакцията остава достъпно онлайн.

Прекратяването идва на фона на сериозно съкращаване на бюджета за международните медии, финансирани от САЩ, включително Радио „Свободна Европа“, „Гласът на Америка“ и други обществени канали като PBS и NPR.

От 2010 г. насам унгарският премиер Виктор Орбан — близък политически съюзник на Тръмп — изгражда мащабна проправителствена медийна мрежа. Множество независими медии в страната бяха затворени или придобити от фигури, близки до властта. Според „Репортери без граници“ управляващата партия ФИДЕС вече контролира около 80% от медийния пазар в Унгария чрез олигарси, които изкупуват и подчиняват независими издания.