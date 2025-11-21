Зеленски в обръщение към украинците: Сега е един от най-трудните моменти в нашата история

Той призова сънародниците си да останат единни

"Или загуба на достойнство, или загуба на ключов партньор"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува 10-минутно обръщение към украинския народ, в което призова украинците да останат единни "в един от най-трудните моменти в историята на страната".

Думите му са по повод мирния план на САЩ от 28 точки за прекратяване на войната с Русия и натискът, който Вашингтон упражнява върху Киев да го подпише. Според западни медии, сред които The Telegraph и The Washington Post, на украинската страна е било заявено, че ако не се съгласи на сделка до Деня на благодарността, следващия четвъртък, САЩ ще спрат доставките на оръжия и споделянето на разузнавателна информация. Според Reuters и AFP, Зеленски е говорил днес по телефона и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

„Натискът върху Украйна в момента е един от най-сериозните. Украйна може да се изправи пред много труден избор. Или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или трудните 28 точки, или изключително трудна зима – най-трудната досега – и допълнителни рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост. И да се доверим на тези, които вече са нападнали два пъти“, заяви Зеленски, визирайки Русия.

"Сега се обръщам към всички украинци. Нашите граждани, политици – към всички. Трябва да се стегнем. Трябва да се осъзнаем. Да спрем с караниците. Да спрем с политическите игри. Държавата трябва да функционира. Парламентът на воюваща държава трябва да работи заедно. Правителството на воюваща държава трябва да работи ефективно. И всички ние заедно трябва да помним и да не бъркаме кой точно е врагът на Украйна днес“, призова той.

"Спомням си как в първите дни на войната различни хора ми връчваха различни планове, точки и ултиматуми за прекратяване на войната. Казваха: "или така, или никак. Или подписваш, или просто ще бъдеш ликвидиран, а изпълняващият длъжността президент на Украйна ще го подпише вместо теб". Как завърши това е добре известно. Много от тези хора после станаха част от обменния фонд и се върнаха "у дома" заедно с предложенията си", добави Зеленски.

Във видеообръщението към сънародниците си президентът на Украйна заяви, че ще работи бързо и конструктивно със САЩ относно мирния план, но добави, че няма да предаде националните интереси на своята страна. Той информира още, че следващата седмица ще бъде много трудна, изпълнена със събития.

„Ще представя аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но определено няма да дадем на врага никакъв повод да каже, че Украйна не иска мир, че нарушава процеса и че Украйна не е готова за дипломация. Това няма да се случи“, обеща Зеленски.