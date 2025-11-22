Румъния отново вдигна изтребители

Заради атаки с дронове в Украйна близо до границата

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили бяха вдигнати тази нощ, за да наблюдават въздушната обстановка по границата с Украйна, съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес.

Причината за повишената готовност са атаки с дронове в района на украинския град Измаил, близо до румънската граница. Според информацията няма регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.

Малко след 1:30 ч. местно време (съответстващо на българското) властите активираха системата за предупреждение РO-АЛЪРТ (RO-ALERT), за да информират населението в северната част на румънския окръг Тулча.