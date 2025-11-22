Лукашенко помилва 31 украинци заради Тръмп

Беларус е помилвала 31 украински граждани в рамките на споразумение между президента Александър Лукашенко и текущия президент на Америка Доналд Тръмп, пишат украински медии.

"В развитие на постигнатите споразумения между президента на САЩ Доналд Тръмп и Александър Лукашенко по молба на украинската страна с цел създаване на условия за уреждане на въоръжения конфликт в съседната държава, президентът помилва 31 граждани на Украйна“, заявява Ейсмонт.

Говорителката на Лукашенко Наталия Ейсмонт съобщи пред държавната телевизия, че помилваните украинци са извършили престъпления на територията на Беларус. По думите ѝ те вече се предават на украинските власти.