Карол Навроцки: Агресорът беше и остава Русия

Президентът на Полша Карол Навроцки подчерта, че всеки план за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде съгласуван и одобрен от Киев. Той коментира темата в социалната мрежа „Х“, цитиран от Ройтерс, след като САЩ изпратиха сигнал към президента Володимир Зеленски, че очакват Украйна да приеме предложението на Вашингтон за край на конфликта с Русия.

„Украйна е жертва на престъпната агресия на Путин и именно украинците – с подкрепата на САЩ и ЕС – трябва да имат решаващата дума в мирните преговори“, заяви Навроцки.

Той допълни, че цената на мира не може да бъде постигането на стратегическите цели на агресора. „Агресорът беше и остава Руската федерация“, подчерта полският държавен глава.

Американският план, състоящ се от 28 точки, включва предложения Украйна да отстъпи определени територии, да ограничи въоръжените си сили и да се откаже от членство в НАТО. Документът съдържа и условия, които вероятно няма да бъдат приети от Москва – сред тях изтеглянето на руски сили от част от окупираните райони.