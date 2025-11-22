Джей Ди Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи

В четвъртък Тръмп предложи мирен план

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за прекратяване на войната в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив за двете страни, предаде Ройтерс.

Същевременно Ванс каза, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия.

Президентът Доналд Тръмп обяви в четвъртък нов мирен план за Украйна, който предвижда териториални отстъпки на Русия, дори по-големи от териториите, които Москва контролира в момента. Планът включва също отказ на Украйна от членство в НАТО и ограничаване на размера на украинските въоръжени сили. Тръмп е поставил срок до четвъртък на Киев за приемане на предложението.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че планът поставя страната пред „много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“.