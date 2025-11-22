Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции, заяви че предложението на САЩ за прекратяване на войната в Украйна има за цел да предотврати допълнителни загуби на територия и човешки животи за Киев, предаде Ройтерс.

Няколко източници казаха пред Ройтерс и други медии, че американският план за прекратяване на четиригодишната война в Украйна е резултат от задкулисни разговори между Дмитриев и Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Заради пропагандата на войнолюбците много хора пропускат, че мирният план на Тръмп е замислен да спаси Украйна от загубата на още повече земя и човешки животи“, написа Дмитриев в платформата X.

„Наблюдавайте внимателно тези, които атакуват мирния план – и как те се облагодетелстват от една безкрайна война“, добави той.

Дмитриев, който е ръководител на руския суверенен фонд, е пътувал няколко пъти до САЩ, за да укрепи връзките с представители на администрацията на Тръмп.