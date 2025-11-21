Гризли напада група ученици в Канада – двама в тежко състояние

Мечката все още е на свобода

Гризли е нападнал група ученици от начално училище и техните учители в селска местност в западната част на Канада, потвърдиха официални лица, цитирани от The Independent.

Двама души са сериозно ранени при нападението, което е станало около 14:00 часа местно време в община Бела Кула, на около 600 мили северно от Ванкувър.

Властите също така заявиха, че „агресивната мечка”, отговорна за нападението, все още е на свобода, но предупредиха гражданите да не я преследват.

Служители на спешната медицинска служба на Британска Колумбия също потвърдиха, че още седем души са били лекувани на място.

Майката Вероника Скунър разказа пред The Canadian Press, че синът й Алварес е бил в смесения клас 4-5, който е бил нападнат от мечката по време на разходка. Тя каза, че синът ѝ е бил толкова близо до мечката, че „е усетил козината ѝ”.