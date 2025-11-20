Украйна получи от Тръмп проектоплан за мир с Русия

Автор: Труд онлайн
Украйна обяви, че е получила от САЩ „проектоплан“ с предложения за прекратяване на конфликта с Русия и е готова да обсъди съдържанието му с Вашингтон.
Канцеларията на президента Володимир Зеленски уточни, че Киев е готов „конструктивно да работи с американската страна“ и ще разгледа пунктовете на плана с цел „достойно прекратяване на войната“.
Детайли за предложените точки не се съобщават, но според информации те отчасти отразяват руските искания.
Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп „през следващите дни“.