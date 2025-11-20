Ескалация: Иран напуска споразумението с МААЕ

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обяви, че страната е изпратила официално писмо до Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с което се оттегля от двустранното споразумение за сътрудничество. Решението е в отговор на резолюция, приета от Управителния съвет на агенцията, съобщава "Ройтерс".

"Резолюцията ще има неблагоприятно въздействие върху сътрудничеството между Иран и МААЕ. Тя изобщо няма да промени сегашната ситуация, няма да бъде полезна и е контрапродуктивна. Със сигурност ще навреди на започналото да се развива сътрудничество между Иран и агенцията", заяви Реза Наджафи пред "Франс прес".

Според приетата резолюция Иран трябва да информира МААЕ без забавяне за състоянието на запасите си от обогатен уран и за ядрените обекти, които бяха бомбардирани през юни от САЩ. Целта е да се поднови и разшири мандатът на агенцията за наблюдение на ядрената програма на Техеран, включително да се предостави достъп до обектите, пет месеца след въздушните удари, нанесени от Израел и САЩ.