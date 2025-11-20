Тайван купува система за противовъздушна отбрана на стойност 500 млн. лири

За да се защити от потенциална китайска инвазия

Тайван закупи система за противовъздушна отбрана на стойност 500 млн. лири, за да се защити от потенциална китайска инвазия, съобщава The Telegraph.

Модерната система, произведена от американската компания Raytheon, ще осигурява наземна противовъздушна защита на средно разстояние, използвана за унищожаване на приближаващи се самолети, дронове и крилати ракети.

Националната усъвършенствана система за ракети земя-въздух (NASAMS) ще бъде от централно значение за бъдещата отбрана на Тайван, като ще позволи на страната да проследява и да прихваща китайски крилати ракети и атакуващи дронове.

Реймънд Грийн, де факто посланик на САЩ в Тайпе, заяви:

„Днес трябва да е ясно и ще остане ясно и в бъдеще, че ангажиментите на Америка към Тайван са непоклатими. Подкрепяме тези думи с действия, като се фокусираме върху подкрепата на усилията на Тайван да постигне мир чрез сила. Никъде това не е по-очевидно от нашето нарастващо сътрудничество в областта на отбранителната промишленост.“

Макар че проектът се очаква да бъде завършен едва през 2031 г., след като го получи, Тайван ще стане третата страна в Азия, която разполага с тази напреднала технология, след Австралия и Индонезия.

Стойността на NASAMS е близо 700 млн. долара (530 млн. лири) и е тествана в бой от Украйна срещу руските сили. Тя е част от усилията на Тайван да укрепи отбранителните си способности, тъй като заплахата от Китай продължава да виси над страната.

NASAMS може да изстрелва ракети, които могат да поразяват цели на разстояние до 20 мили

и от височина между 10 000 и 50 000 фута. Системата има и известна способност да се противопоставя на балистични ракети с къс обсег.

В Украйна системата NASAMS е била изключително ефективна, като е пресекла над 900 въздушни заплахи с 94% успеваемост, според полковник Пер Стейнар Троите, ръководител на норвежката подкрепа за международната коалиция за противовъздушна отбрана на Украйна.

Тайван се надява на същото, тъй като Китай, който претендира за острова като свой, не изключва употребата на сила.

Почти цялата отбранителна технология на Тайван идва от САЩ като част от десетилетния Закон за отношенията с Тайван, който разрешава неофициални отношения между двете страни.

Миналата седмица САЩ одобриха продажбата на изтребители и други части за самолети на Тайван, което накара Китай да подаде протест пред САЩ за „скандалната практика на въоръжаване на Тайван”.