Камбоджа освободи редки щъркели, отгледани в плен (ВИДЕО)

В света остават около 1500 възрастни

Защитниците на природата в Камбоджа за първи път освободиха в дивата природа два малки щъркела, отгледани в плен, като част от текуща програма за възстановяване на вида, застрашен от бракониерство и загуба на местообитания, съобщава Reuters.

Деветмесечните щъркели – мъжки и женски – бяха оборудвани с GPS проследяващи устройства, преди да бъдат освободени в природния резерват Siem Pang, защитена зона, контролирана от камбоджанската природозащитна група Rising Phoenix.

#WATCH | Cambodian conservationists celebrate a global breakthrough, releasing two captive-bred Greater Adjutant Stork chicks in a historic milestone for endangered species recovery.#Cambodia #Wildlife #WildlifeConservation pic.twitter.com/bjgy0Qjhwm — News18 (@CNNnews18) November 20, 2025

„Това място е идеално, защото в района все още има диви аисти“, каза Джак Уилис, който ръководи изследванията в Центъра за опазване на биоразнообразието в Ангкор (ACCB). „Надяваме се, че като ги освободим тук, те ще могат да се присъединят към колония, а освен това тази област е много добре защитена от Rising Phoenix и Министерството на околната среда.“

Големият адютантски щъркел, с характерните си големи черни крила и дълга шия, някога беше включен в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата като застрашен вид. Сега е класифициран като „близък до застрашен“, след като десетилетия на усилия за опазване обърнаха тенденцията на намаляване на популацията.

Според данни на ACCB, в света остават около 1500 възрастни щъркела, включително 200 до 250 в Камбоджа, а останалите са предимно в североизточна Индия.