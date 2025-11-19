Тръмп изпраща екип на Пентагона в Украйна за възобновяване на мирните преговори

Многобройните предишни опити за сближаване с Москва не доведоха до особен напредък в спирането на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати високопоставена делегация от Пентагона в Киев за преговори в сряда в най-новата опитка на администрацията да поднови преговорите за спиране на войната на Русия с Украйна, според високопоставени американски служители.

Министърът на армията Дан Дрискол, заедно с двама четиризвездни генерали от армията, трябваше да проведе разговори с президента Володимир Зеленски и други украински служители, както и с висши военни и представители на индустрията, казаха двама от служителите. Дрискол планира да се срещне с руски официални лица на по-късна дата, пише The Wall Street Journal.

Решението на Белия дом да се обърне към Дрискол и висши военни офицери е продиктувано отчасти от убеждението, че Москва може да бъде по-отворена към преговори, посредничени от военните, и от разочарованието, че многобройните предишни опити не са довели до резултат.

Мисията на Дрискол е да поднови мирните преговори от името на Тръмп, заяви друг от представителите.

Не е ясно дали Дрискол е споделил с Зеленски ново предложение за преговори от Белия дом, който по-рано призова за замразяване на войските на двете страни по настоящите бойни линии в източна Украйна, за да се даде тласък на преговорите за уреждане на конфликта.

Администрацията на Тръмп е опитвала многократно да сложи край на конфликта,

започнат от руския президент Владимир Путин през 2022 г., чрез преговори за уреждане на конфликта. Но украинските и руските официални лица не са провеждали преки преговори от месеци, а усилията на САЩ стигнаха до задънена улица след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска през август. Русия не проявява интерес към прекратяване на войната, освен при свои условия.

През октомври Тръмп отмени планирана последваща среща с Путин в Будапеща и наложи нови санкции на руските петролни компании, след като руски правителствени служители дадоха ясно да се разбере, че нямат намерение да сключват споразумение.

Инициативата на Белия дом идва на фона на ескалация на тежките руски атаки с дронове и ракети в Украйна през последните седмици и след като Москва съобщи за териториални придобивки в югоизточната област Запорожие.

Очакваше се делегацията на САЩ в Киев, в която участват генерал Крис Донахю, най-висшият командир на американската армия в Европа, и генерал Ранди Джордж, началник на щаба на армията, да обсъди развитието на бойното поле и производството на оръжие по време на престоя си в Украйна, както и идеи за прекратяване на войната.

Тръмп в Белия дом във вторник посочи, че все още има надежда, че може да спре боевете.

„Всъщност съм спрял осем войни. Имам още една с Путин. Малко съм изненадан от Путин. Отнема повече време, отколкото мислех.“

Малко високопоставени американски служители са посещавали Украйна, откакто Тръмп се върна в Белия дом. Хегсет даде разрешение на високопоставените армейски служители да посетят страната, тъй като военните не могат да влизат в страната без одобрението на министъра на отбраната, каза един от служителите.