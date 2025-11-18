Ентусиазмът на първите доброволци във войната е до голяма степен изчерпан

Четирима от всеки пет украинци, мобилизирани в армията, напускат военните центрове за обучение, заяви висш депутат в Киев, докато украинските сили, които са по-малобройни и по-слабо въоръжени, се опитват да сдържат настъпващата руска армия, съобщава The Times,

Въпреки че в първите месеци на пълномащабната руска инвазия имаше опашки пред военните центрове за набиране на новобранци, много от тези доброволци сега са мъртви, ранени или емоционално изтощени, а Украйна се бори да запълни празнините на фронта.

В понеделник войските на Путин бяха на прага да превземат Покровск, ключов град в региона Донецк в източна Украйна.

Руската армия също отбелязва бавен, но стабилен напредък в регионите Харков и Запорожие.

Най-малко пет души загинаха в цяла Украйна при нощните руски въздушни удари в неделя, след като Москва засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на страната преди зимата.

От началото на инвазията през 2022 г. са регистрирани над 280 000 случая на дезертиране от украинските въоръжени сили или отсъствие без разрешение от военни части, според прокуратурата в Киев. Тази година случаите са повече, отколкото през 2022-2024 г. взети заедно, а миналия месец бе отбелязан рекорд от над 21 000 случая.

Макар цифрите да бяха посрещнати с тревога в Украйна, официални представители подчертаха, че не всеки случай представлява войник, който е избягал. Олександър Федиенко, депутат от партията „Слуга на народа“ на президента Зеленски, заяви, че до половината от случаите могат да се отнасят до войници, които са били обвинени повече от веднъж, а другите са свързани с войници, които са изчезнали в боя.

Дезертирането в Украйна се наказва с до 12 години затвор по време на война,

докато самоволно напускане на служба, което е отделно престъпление, се наказва с до десет години затвор. Според данни от отворени източници, цитирани от украинския военен анализатор Олександър Коваленко, само около 5% от случаите стигат до съда.

Критиците твърдят, че украинското ръководство не е направило достатъчно, за да привлече нови рекрути, и че тактиката му да използва офицери от резерва за да изтегля мъже от улиците увеличава социалните напрежения. Съгласно военното положение, въведено в началото на инвазията, почти всеки, който е мобилизиран за военни действия, доброволно или не, трябва да остане в армията до края на конфликта.

В началото на войната Украйна забрани на мъжете на възраст от 18 до 60 години да напускат страната, но реформите, въведени от Зеленски през август, означават, че лицата под 23-годишна възраст вече могат да пътуват в чужбина. Мярката имаше за цел да попречи на родителите да изпращат синовете си извън страната преди навършване на 18 години, но вместо това предизвика масово изселване. Около 100 000 млади украинци са напуснали страната през последните три месеца, като много от тях са преминали през Полша към Германия, според данни на полската гранична охрана, цитирани от Politico.

Ситуацията е предизвикала напрежение между Киев и правителството в Берлин, което се опасява, че антимигрантските настроения могат да засилят подкрепата за партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), която е близка до Кремъл.

В телефонен разговор миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц призова Зеленски да спре притока на украински бежанци. „Помолих украинския президент да гарантира, че младите мъже, особено от Украйна, не идват в Германия в все по-голям брой, а служат в собствената си страна. Там има нужда от тях“, каза Мерц.

Радослав Сикорски, полският външен министър, заяви, че Варшава трябва да спре да изплаща помощи на украински мъже в боеспособна възраст, за да ги насърчи да защитават страната си. Въпреки че поляците приветстваха украинските бежанци в началото на инвазията, недоволството нарасна с продължаването на войната и престъпленията от омраза срещу украинци са се увеличили рязко от миналата година, според полицейските статистики.

Зеленски, който е подложен на критики в родината си заради корупционен скандал, проведе среща в понеделник в Париж с президента Макрон, на която двамата лидери подписаха споразумение за закупуване от Украйна на до 100 френски изтребителя Rafale и друго оборудване, включително дронове. Rafale, считани за най-мощните изтребители на френските въздушни сили, ще бъдат доставени в Киев едва през следващите десет години.