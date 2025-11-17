Премиерката Джорджа Мелони балансира, стреми се да не ядоса Доналд Тръмп

Вицепремиерът в Рим смята, че нова помощ за Киев няма да спре войната с Русия

Вицепремиерът на Италия и министър на транспорта и инфраструктурата Матео Салвини заяви в петък, че предоставянето на нова помощ от Рим на Киев няма да помогне за прекратяването на войната с Русия. Видният политик, който е лидер на управляващата партия “Лига”, заяви пред привърженици в Неапол по повод подготвяния пакет от италианска помощ за Украйна следното: “Струва ми се, че изплуват корупционни скандали с участието на членове на украинското правителство, така че не бих искал парите на италианските работници и пенсионери да бъдат използвани за подхранване на по-нататъшна корупция в Киев.”

В коментарите си на това остро изявление срещу управляващите в Киев тиражираните италиански вестници “Кориере дела сера” и “Република” подчертаха, че въпреки тесните си връзки с Русия преди мащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., Матео Салвини досега винаги е подкрепял решенията на премиерката Джорджа Мелони. А тя винаги се е съгласявала да участва в изпращането на западна помощ за Украйна, като същевременно е внимавала да не критикува пряко нито лично, нито чрез някой от министрите си, руския президент Владимир Путин.

Същевременно Мелони още от началото на войната е поддържала умело баланса на силите в управляващата трипартийна дясна коалиция, съставена както от отнасящи се с неприязан към Русия министри, така и от симпатизанти на Москва. Ето защо в събота някои медии определиха като необичайно изявлението пред националната информационна агенция АНСА на намиращия се в Берлин министър на отбраната Гуидо Крозето.

“Разбирам опасенията на Матео Салвини, - заяви близкият на Мелони съпартиец от нейната формация “Италиански братя”, - но не съдя една страна въз основа на две корумпирани личности”. “Опитваме се да помогнем на цивилното население, което понася основната тежест от 93% от руските атаки.” - каза още Крозето.

Медиите припомниха в тази връзка, че той бил доста ядосан миналата седмица, когато по настояване на Салвини е било отложено посещението му във Вашингтон за сключването на сделка за закупуване с десетки милиони италиански пари на американски оръжия за Украйна.

В интерес на истината Италия обеща да подкрепи тази зима изстрадалата страна, изправена пред риска от енергийна криза, като є изпрати генератори. Рим обаче засега отказва да участва в инициативата на НАТО страните-членки да закупят бойна техника и боеприпаси от Вашингтон и да ги доставят на Киев.

Според близък до правителството източник, въпросът все още се обсъждал в кабинета, като министър-председателката се стремяла да направи всичко възможно позициите на верния є съюзник Салвини да не ядосат Доналд Тръмп. Както е известно, за президента на САЩ Джорджа Мелони сега е най-оправният политик в Европа.