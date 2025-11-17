Как извънредно високите разходи за пенсии в Германия разединяват управляващата партия

Фондовете вече са претоварени

Фридрих Мерц, германският канцлер, разкритикува младежкото крило на своята консервативна партия, след като група от нейните депутати започна кампания за ограничаване на разрастващите се разходи за пенсии, пише The Times.

С пенсионирането на поколението на бейби бумърите се очаква нарастващите разходи за пенсионната система да паднат върху намаляващата работна сила, което ще принуди средния работник да предава почти една четвърт от доходите си на социалноосигурителните фондове на Германия до средата на следващото десетилетие.

Фондовете вече са претоварени до такава степен, че една четвърт от федералния бюджет, или около 120 милиарда евро годишно, се изразходва за тяхното попълване.

Загрижеността за това изчерпване на публичните финанси и тежестта върху по-младите поколения накара 18 депутати от Християндемократическия съюз на Мерц и Християнсоциалния съюз, неговата баварска филиална организация, да заемат позиция.

Тъй като коалицията има парламентарно мнозинство от само 13 гласа, младежката организация фактически може да блокира закона.

Основното оплакване на депутатите е, че законът ефективно ще замрази стандартната държавна пенсия на 48% от доходите на пенсионерите преди пенсиониране след 2031 г., като отмени съществуващия „стабилизационен“ механизъм, който постепенно ще я намали до 47%.

Макар тази разлика от един процентен пункт да изглежда незначителна, се оценява, че тя ще доведе до допълнителни публични разходи в размер на 15 милиарда евро годишно.

Групата твърди, че тези разходи „не могат да бъдат оправдани пред по-младото поколение“ и биха „изкуствено“ завишили пенсиите на по-възрастните германци.

Въпреки това, Мерц ги призова да отстъпят по време на напрегнатото си участие в конференция, организирана от Младежкия съюз, младежката организация на CDU-CSU, в тематичен парк в югозападна Германия в събота.

Канцлерът предупреди, че партията „няма да спечели никакви избори“, ако продължи „надпреварата към дъното“ по отношение на пенсиите, като каза:

„Сигурно не говорите сериозно.“

Хората над 60 години са най-голямата възрастова група в електората, съставляваща 40% от гласоподавателите, и са склонни да гласуват в значително по-голям брой от по-младите поколения.