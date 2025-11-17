На Украйна ще ѝ трябват над 70 млрд. евро през 2026 г.

Европейската комисия предлага три варианта за финансиране на Киев

Украйна ще се нуждае от над 70 милиарда евро през следващата година, за да финансира военните си усилия срещу Русия, като основната част от разходите ще трябва да бъде поета от държавите членки на Европейския съюз. Това се посочва в документ на Европейската комисия, в който са представени три варианта за финансиране, предаде АФП.

„Размерът на финансовия дефицит на Украйна е значителен“, посочва председателят на ЕС Урсула фон дер Лайен в придружаващото писмо към документа.

През октомври на срещата на върха ЕС се ангажира да финансира украинските военни усилия за периода 2026–2027 г. Според оценките на Международния валутен фонд, финансовите нужди на страната ще достигнат около 135,7 милиарда евро през този период, като само за 2026 г. се очакват 51,6 милиарда евро за военна подкрепа. Европейската комисия предупреждава, че без подкрепата на ЕС Украйна може да остане без пари още в края на първото тримесечие на следващата година.

Еврокомисията предлага три варианта за финансиране:

- Използване на замразени руски активи, като около 140 милиарда евро от активите на руската централна банка, съхранявани от Euroclear в Брюксел, могат да бъдат превърнати в заем за Украйна. Сред държавите, подкрепящи тази идея, е Германия, като основното предимство е, че няма да има въздействие върху публичните бюджети. Въпреки това Белгия и Европейската централна банка изразяват опасения за потенциални финансови рискове.

- Директни дарения от държавите членки, които ще покрият нуждите на Украйна без заемни задължения. В този случай ще са необходими поне 90 милиарда евро до 2027 г., при условие че войната приключи през 2026 г.

- Европейски заем, който би ограничил непосредственото въздействие върху националните бюджети, но държавите членки ще трябва да покрият лихвите и да предоставят солидни гаранции в случай, че Украйна не може да изплати заема.

Документът ще бъде обсъден на срещата на върха на 27-те държави членки в Брюксел на 18 и 19 декември.