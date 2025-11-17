Евакуация в Румъния заради опасност, идваща от Украйна

Опасност от експлозия на горящ кораб близо до границата

Румънските власти в окръг Тулча, на границата с Украйна, издадоха предупреждение към местното население и превантивно евакуираха 15 души заради опасност от експлозия на горящ кораб след снощните удари с дронове в Украйна, съобщи Аджерпрес.

Системата RO-ALERT е активирана за село Плауру, а движението в района е спряно.

Снощи украинският дунавски град Измаил бе подложен на масирана атака с дронове. Над 20 дрона са навлезли към града от Черно море, като в Измаил са били чути множество силни взривове, информираха украинските власти в „Телеграм“.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния съобщи, че предупреждението към жителите на Плауру е издадено заради „голяма опасност от експлозия“ в близост до селото.

„Избягвайте района и се отдалечете от зоната! Спазвайте препоръките на властите, включително тези за евакуация и ограничения в движението“, се казва в съобщението.

Окръжният инспекторат уточнява, че мярката е изцяло превантивна, тъй като горящият кораб се намира на украинска територия, близо до Измаил. Румъния не е засегната от пожара.

Евакуираните 15 души са транспортирани до селището Чаталкьой, където ще бъдат настанени в помещения, осигурени от местните власти.