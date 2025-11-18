Жестоко убийство на мечка разтърси Гърция

Животното е било простреляно два пъти

Гръцките власти провеждат разследване в северната префектура Драма, след като служител от горското стопанство е открил обезглавен млад мъжки мечок, съобщава електронното издание на в.Kathimerini.

Мрачната находка е направена миналата сряда в планински район близо до село Ливадеро.

Аутопсията установила, че животното е било простреляно два пъти – веднъж в гърба и веднъж в бедрото – преди да бъде обезглавено от отговорните лица.

В съвместно изявление Организацията за природна среда и изменение на климата (OFYPEKA) и екологичната група Callisto предупредиха, че убиването или нараняването на мечки е престъпление, наказуемо по закона.