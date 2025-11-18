Атина и Киев със стратегически съюз за морски дронове

Финализирано е поверително споразумение за съвместно производство

Гърция и Украйна се споразумяха да произвеждат съвместно безпилотни надводни плавателни съдове (USV) в гръцки корабостроителници. Официални лица описват това като важен резултат от срещата в неделя между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и украинския президент Володимир Зеленски, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Според източници на изданието, споразумението ще осигури доставки както за украинските, така и за гръцките въоръжени сили и ще създаде нова производствена линия в корабостроителници, способна да изгражда съвременни безпилотни платформи.

Част от продукцията ще бъде поета от украинската армия,

а останалата част ще подсили гръцкия арсенал. Гръцки компании, участващи в програмата, ще предоставят електронни системи, оптично оборудване, сензори и, ако е необходимо, взривни материали. Украйна в момента произвежда 15 вида безпилотни кораби (USV), а съвместният модел се очаква да бъде подобрена версия на системи, вече тествани на украинските бойни полета.

Атина и Киев също така обсъдиха разширяване на сътрудничеството в областта на безпилотните подводни апарати, ако програмата за надводни плавателни съдове продължи. Украинските отбранителни технологии са описани като силно динамични, като оперативните тактики се актуализират приблизително на всеки седем дни, за да се противодейства на бързия руски напредък в областта на въздушните дронове и други безпилотни системи.

За Гърция, официални лица посочват три основни предимства на партньорството. Първо, програмата дава на Атина достъп до „технологии, тествани в реални условия с доказани резултати“, тъй като Украйна е използвала безпилотни платформи и ракетни батареи, за да ограничи руския флот в Черно море. Второ, тя ускорява приемането на иновативни гръцки технологии в област, изпитваща интензивна световна конкуренция. И трето, помага за „затваряне на разликата“ с Турция, която представи първия си безпилотен кораб през 2021 г. и продължава да разширява флота си.

Финансирането вече е осигурено чрез дългосрочния план за обществени поръчки в областта на отбраната на Гърция за периода 2025-2036 г. Двете страни ще търсят подкрепа и чрез заемите на ЕС по регулацията SAFE, тъй като Украйна отговаря на условията за допустима трета страна за нискобюджетно финансиране, което насърчава съвместното производство на оръжия с държавите членки на ЕС.

В предстоящия период гръцка военна делегация и представители на корабостроителницата, която се очаква да бъде домакин на линията, ще пътуват до Украйна, за да ускорят изпълнението. Сътрудничеството се появи в кратко съвместно изявление от седем точки, в което се отбелязва, че двете страни са се споразумели да задълбочат отбранителните връзки, фокусирани върху морската сигурност, включително „сътрудничество в разработването и използването на безпилотни надводни плавателни съдове“. Споразумението е сключено след месеци на поверителни консултации и видеоконференции на високо ниво.