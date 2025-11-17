Директорът на "Сърбиягаз" за "НИС": Ще подкрепим всяко предложение на руската страна

Сърбия ще подкрепи всяко предложение от руската страна относно ситуацията с "НИС". Това заяви днес пред RTS директорът на "Сърбиягаз“ Душан Баятович, цитиран от Tanjug.

Баятович каза, че трябва да се постигне някакво споразумение с американците, както и че Сърбия няма да остане без газ, изразявайки очакване, че съществуващото споразумение с Русия ще бъде удължено.

Той все още не обмисля национализация, защото Сърбия "предлага на руския си партньор, ако успеят да се споразумеят с другите, тя да купи всичко и да плати толкова, колкото ѝ е необходимо, за да може "НИС" да продължи да работи."