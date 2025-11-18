След ДНК тестовете на Хитлер: Кои исторически личности могат да бъдат следващите изследвани?

Още по темата: Нов анализ на ДНК изважда наяве скрита тайна от живота на Хитлер 13.11.2025 12:39

Най-трайната загадка в английската история е какво се е случило с Едуард V и Ричард от Йорк

Тя току-що разбуни интернет за втори път в кариерата си. Професор Тури Кинг, жената, която идентифицира останките на Ричард III, отново предизвика сензация в световните медии като генетикът, който ръководи секвенирането на ДНК на Адолф Хитлер. Въпросът е: кой ще е следващият?

Историческите загадки, които ДНК анализите могат да помогнат да се разкрият, са много и разнообразни. Защо на Хенри VIII му е било толкова трудно да има мъжки наследник? И какво всъщност е било лудостта на Джордж III? Сега изглежда, че още големи имена могат да се наредят на опашката за своя собствен исторически CSI.

Blink Films, продуцентската компания зад документалния филм на Channel 4 „ДНК-то на Хитлер: Планът на един диктатор“, планира да направи ДНК секвениране на още исторически личности, въпреки че проектът ще се нуждае от финансови поддръжници. Кинг може да се включи, а може и да не се включи, но тя вече работи върху ДНК-то на Ричард III и има представа как могат да бъдат подходени определени случаи, пише The Times. Тя обаче е категорична, че ще работи само по проекти, за които има академична необходимост.

Най-трайната загадка в английската история е какво се е случило с Едуард V и Ричард от Йорк, след като чичо им Ричард III ги обявил за незаконни и ги изпратил в Лондонската кула през 1483 г. Останките, намерени в Кулата през 1674 г., били погребани в Уестминстърското абатство под имената на двете момчета. Никога не е било окончателно установено дали това са принцовете.

Кинг е обмислил най-добрия процес за тестване на останките. Първо, костите ще бъдат подредени, за да се прецени колко тела има. След това ще бъдат подложени на въглероден анализ, за да се види дали са от подходящия период. Ако са от подходящия период, може да се направи изотопен анализ. Това ще даде много информация за хранителния режим и географския произход на костите и ще покаже дали те са принадлежали на английски принцове от 15 век. След това ще се направи ДНК тест.

Проблемите с пробите могат да бъдат многобройни. Костите не са били третирани по начин, който да е от полза за съвременното научно изследване, тъй като първоначално са били изхвърлени на сметище.

И може да няма генетичен материал с достатъчно качество и количество, за да се направят тестовете. Съществува и етичният въпрос какво ще се направи с останките, ако се установи, че те не са на принцовете.

След това възниква въпросът за получаване на разрешение за ексхумация на костите, което е правомощие на монарха и декана на Уестминстър.

Ричард III

Кралят идентифицира останките на Ричард III, след като те бяха открити под паркинг в Лестър през 2012 г. Изследването на ДНК-то му може да разкрие генетичен компонент на сколиозата на Ричард. Ако той се намира в ДНК-то му, тогава въпросът е: защо не се е проявил и при други членове на семейството на Ричард?

Хенри VIII

Защо Хенри VIII загуби толкова много деца? Катрин Арагонска и Ан Болейн претърпяха многократни спонтанни аборти, а неуспехът на Хенри да роди мъжки наследник с Катрин в крайна сметка доведе до Английската реформация.

Възможно е проблемът да не е бил в двете жени, а в бащата. Може би Хенри е носил генетичен маркер, който е направил бременностите податливи на спонтанни аборти.

Кралица Виктория

Кралица Виктория е предала генетичната мутация, която причинява хемофилия, на много от децата си и, тъй като те са се омъжили в цяла Европа, нарушението на кръвосъсирването се е разпространило в много кралски семейства. Изглежда, че генът е мутирал спонтанно в генома на Виктория. Анализът би могъл да даде по-голяма яснота по този въпрос.

Джордж III

Причината за така нареченото „лудост“ на крал Джордж е предизвикала много дебати, но сега има известен консенсус, че става въпрос за порфирия, която има генетична причина.

Има и спекулации за биполярно разстройство и, както при ДНК анализа на Хитлер, полигенните резултати биха могли да покажат вероятността кралят да е страдал от това състояние.

Ейбрахам Линкълн

Смята се, че американският президент е страдал от синдрома на Марфан, който се характеризира с необичайна височина и дълги, тънки крайници. Той може да засегне и зрението, да причини сколиоза и да доведе до сърдечни проблеми.

Линкълн, който е бил висок 193 см, остава най-високият американски президент. По това време средният ръст на мъжете е бил около 170 см. Някои лекари твърдят, че тест, показващ, че Линкълн е страдал от синдрома на Марфан, би помогнал за осведомяването на хората за това генетично заболяване и би бил от полза за тези, които го имат.

Ясно е, че проби от някои лица в този списък вече са идентифицирани, макар източниците да не разкриват кои са те. Историците ще очакват с интерес.