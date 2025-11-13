Нов анализ на ДНК изважда наяве скрита тайна от живота на Хитлер

Синдромът на Калман се свързва също с по-ниски нива на тестостерон

Адолф Хитлер е трябвало да отнесе най-интимните си тайни в гроба. След самоубийството му в берлински бункер през април 1945 г., неговите помощници изпълниха последната му заповед да се уверят, че тялото му няма да бъде отнето от враговете му. Те го обляха с бензин и го запалиха.

Но това, с което Фюрерът не е смятал, е откриването на структурата на ДНК осем години по-късно и упоритостта на древния и съдебен специалист по ДНК професор Тури Кинг и екипа на Channel 4 осем десетилетия по-късно, в създаването на двучастен „световен ексклузивен“ документален филм, ДНК на Хитлер: Планът на един диктатор.

Най-запомнящият се резултат е, че Хитлер е имал делеция в ДНК-то си, която силно засяга протеина, участващ в развитието на половите органи, пише The Telegraph.

Историкът д-р Алекс Кей изучава нацистка Германия от 20 години. Синдромът на Калман се свързва също с по-ниски нива на тестостерон, намалено сексуално желание и, в някои случаи, микропенис. Документалният филм отделя значително време на изследването на обсесията на Хитлер към полуплеменницата му и на дискусията за „признаци на сексуална активност“ – или липсата на такива – по чаршафите му.

От ДНК може да се изчисли и полигенен резултат, който оценява генетичните маркери на даден индивид и ги сравнява с голяма популационна извадка, за да се оцени генетичната предразположеност на лицето към дадено състояние.

Едно от тези открития показва, че генетичната предразположеност на Хитлер към антисоциално поведение – мярка за психопатия – е в първите 10%.

Но за Кей най-значимото откритие всъщност беше това, което „положи край на слуха, че той може да има еврейски произход“. Смята се, че той е възникнал през 20-те години на миналия век като клюка, че баба му е забременяла, докато е работила в еврейско домакинство (и беше повторен от руския външен министър Сергей Лавров през 2022 г.). Но съвпадението със слюнката на роднината по мъжка линия потвърждава родословното дърво.

Други изследователи отдавна се опитват да поставят диагноза на Хитлер.

Ирландският психиатър професор Майкъл Фицджералд казва, че преди около 20 години неговите проучвания го оставили „абсолютно убеден, че той е имал цяла поредица от невроразвивни нарушения“.

Резултатът на Хитлер за ADHD е „по-висок от средния“. Това се потвърждава от документи като училищни бележки и – в съответствие с иновативния характер и потенциалната противоречивост на този документален филм – е илюстрирано с генерирано от изкуствен интелект видео на Хитлер като дете.

Междувременно резултатът за аутизъм го поставя в първия процент от населението. Но Кей казва, че е бил привлечен, за да предостави „някои исторически познания и контекст за цялото това нещо.

Мисията започна през 2018 г. на сряда сутринта по време на среща за обмен на идеи на лондонската продуцентска компания Blink Films, провокирана от напредъка в ДНК технологията. Беше зададен въпросът: „Можем ли да направим профил на Адолф Хитлер въз основа на неговата генетика?“

Кинг, който работи в Университета в Бат и участва заедно със Стейси Дули в предаването „ДНК семейни тайни“ на Би Би Си, остана доволен, след като реши да „постави предпазни бариери“.

Първоначалните проучвания потвърждават, че кръвната проба е от човек и мъж и е достатъчно стара, за да е взета през 1945 г. Пробивът се дължи на белгийския журналист Жан-Пол Мулдерс и историка Марк Вермеерен, които преди това бяха събрали слюнка от един от роднините на Хитлер в Австрия. Анализът на Кинг (потвърден от три теста в две различни лаборатории) показа „точно съвпадение“ – за първи път в историята ДНК-то на диктатора е идентифицирано.

Вторият епизод разкрива, че полигенният резултат на Хитлер за шизофрения го поставя сред най-високия 1% от населението. Отбелязва се, че резултатът отразява само „малка част от риска“ и че днес той не би бил диагностициран, тъй като не е проявявал сериозни симптоми.