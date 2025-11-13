Пожар унищожи четири яхти в Пирея (ВИДЕО)

Снимка: Х (Twitter)

Опасенията от замърсяване нарастват

Голям пожар избухна рано в четвъртък сутринта в Марина Зеа в Пирея, причинявайки значителни щети, тъй като четири кораба бяха напълно унищожени и по-късно потънаха. Смята се, че пожарът е започнал малко след 3 часа сутринта на дървена платноходка, която е обслужвала туристически маршрути между Атина и Егина. В рамките на минути три яхти бяха напълно унищожени и потънали, а други претърпяха щети, съобщава To Vima.

Според първоначалните съобщения, пламъците са се разпространили бързо към три близки луксозни яхти, обгръщайки ги, преди пожарникарите да успеят да овладеят пожара. 

Гъсти облаци дим покриха крайбрежната ивица и се разпространиха навътре в сушата, като повлияха на качеството на въздуха чак до Никея и Коридалос, западните предградия на Атина. Властите описаха атмосферата като „задушаваща“, предупреждавайки жителите да държат прозорците затворени, докато димът се разсее.

Петчасово усилие за гасене на пожара

Общо 20 пожарникари с осем пожарни машини, заедно с пожарни и брегови охранителни кораби, бяха разположени на мястото на инцидента. Гасенето на пожара продължи повече от пет часа и половина, тъй като силните ветрове и ограниченото пространство на пристанището затрудняваха достъпа.

Въпреки мащаба на пожара, не се съобщава за пострадали. Гръцката брегова охрана бързо отцепи района, за да гарантира безопасността и да предотврати по-нататъшни щети.

Страхове от замърсяване на морската среда

След инцидента специализирани екипи инсталираха предпазни бариери около мястото на катастрофата, за да ограничат потенциалните изтичания на гориво и замърсяването на морето от отломки и изгорели материали.

Властите са започнали разследване на причината за пожара, като се фокусират върху това как пламъците са се възпламенили на борда на първоначалния кораб и са се разпространили толкова бързо към съседните яхти.

Разрушенията в Марина Зеа — едно от най-известните пристанища на Атина — бележат един от най-тежките пожари в морето през последните години, оставяйки след себе си значителни щети, но за щастие без жертви.

