Пожар унищожи четири яхти в Пирея (ВИДЕО)

Опасенията от замърсяване нарастват

Голям пожар избухна рано в четвъртък сутринта в Марина Зеа в Пирея, причинявайки значителни щети, тъй като четири кораба бяха напълно унищожени и по-късно потънаха. Смята се, че пожарът е започнал малко след 3 часа сутринта на дървена платноходка, която е обслужвала туристически маршрути между Атина и Егина. В рамките на минути три яхти бяха напълно унищожени и потънали, а други претърпяха щети, съобщава To Vima.

Според първоначалните съобщения, пламъците са се разпространили бързо към три близки луксозни яхти, обгръщайки ги, преди пожарникарите да успеят да овладеят пожара.

Κρίμα , τώρα γιατί και το πως ξεκινήσε η φωτιά από το ιστιοφόρο οι λόγοι είναι πολλοί , ευτυχώς που κινήθηκαν γρήγορα για να περιοριστεί τουλάχιστον η οικολογική καταστροφή. pic.twitter.com/HoUnCGYret — Karagioros Gerasimos (@GKaragioros) November 13, 2025

Гъсти облаци дим покриха крайбрежната ивица и се разпространиха навътре в сушата, като повлияха на качеството на въздуха чак до Никея и Коридалос, западните предградия на Атина. Властите описаха атмосферата като „задушаваща“, предупреждавайки жителите да държат прозорците затворени, докато димът се разсее.

Петчасово усилие за гасене на пожара

Общо 20 пожарникари с осем пожарни машини, заедно с пожарни и брегови охранителни кораби, бяха разположени на мястото на инцидента. Гасенето на пожара продължи повече от пет часа и половина, тъй като силните ветрове и ограниченото пространство на пристанището затрудняваха достъпа.

Въпреки мащаба на пожара, не се съобщава за пострадали. Гръцката брегова охрана бързо отцепи района, за да гарантира безопасността и да предотврати по-нататъшни щети.

Страхове от замърсяване на морската среда

След инцидента специализирани екипи инсталираха предпазни бариери около мястото на катастрофата, за да ограничат потенциалните изтичания на гориво и замърсяването на морето от отломки и изгорели материали.

Властите са започнали разследване на причината за пожара, като се фокусират върху това как пламъците са се възпламенили на борда на първоначалния кораб и са се разпространили толкова бързо към съседните яхти.

Разрушенията в Марина Зеа — едно от най-известните пристанища на Атина — бележат един от най-тежките пожари в морето през последните години, оставяйки след себе си значителни щети, но за щастие без жертви.