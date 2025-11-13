Гръцката полиция арестува 29 души след инцидента в мигрантски център близо до България

Още по темата: Безредици и опит за бягство в център за мигранти в Гърция край границата с България 13.11.2025 07:16

Десетки хора бяха задържани за разпит

Полицията в Гърция арестува 29 души в контролирания временен център за настаняване на търсещи убежище в Синтики, област Серес, в северна Гърция, съобщава гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Напрежението в центъра на временно настаняване избухна след обяд на 12 ноември, първоначално като протест срещу проблемите с убежището и условията на живот в центъра.

Десетки хора бяха задържани за разпит, за да се установят подбудителите, а мигрантите, настанени в комплекса, бяха преброени.

Полицията потвърди, че някои от мигрантите в центъра са се опитали да разрушат част от вътрешната ограда, за да избягат от центъра.

Двама полицейски служители бяха леко ранени, единият от тях от камък, който го удари по крака.

Кметът Йоргос Тациос отхвърли като „фалшиви новини“ съобщенията, че някои мигранти са успели да избягат.

„Няма нито едно бягство, подчертавам“, каза кметът.