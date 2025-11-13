Безредици и опит за бягство в център за мигранти в Гърция край границата с България

На мястото са били изпратени полицейски сили

Безредици са избухнали в център за настаняване на мигранти край селището Клиди в Северна Гърция в непосредствена близост с границата с България, съобщава serres24.gr.

Според публикации в социалните медии, се съобщава, че е възникнал инцидент вътре в центъра за настаняване, по време на който някои мигранти са причинили щети на оградата.

Причината е неудовлетворяването на молбите за убежище.

На мястото са били изпратени полицейски сили, за да възстановят реда и да спрат мигрантите, които са направили опит за бягство.

Съобщава се за двама леко ранени полицаи, единият от които е пострадал от ухапване.

Селището Клиди е на няколко километра от границата с България в района на ГКПП "Кулата-Промахон".