Забранени сортове грозде, за които се смята, че причиняват слепота, може да се завърнат във френските лозя

Френските лозя претърпяха катастрофално лоши реколти

Смятани за причина за лудост и слепота, вината, произведени от шест американски сорта грозде, бяха забранени във Франция преди почти век, но сега винопроизводителите вдигат чаши за плановете за тяхното повторно въвеждане, пише The Times.

Ценителите на червеното вино скоро може да се насладят на френски вина, произведени от сортове грозде с непознати имена като Клинтън, Отело или Ноа, вместо Мерло, Каберне Совиньон или Гренаш.

Европейският парламент гласува за отмяна на забраната

след години на лобиране от страна на френските винопроизводители. Те са заинтересовани да върнат американските лози, защото те са естествено устойчиви на болести като мана. Те могат да издържат и на сушата и прекомерните валежи, които стават все по-чести поради климатичните промени и са причинили поредица от лоши реколти.

ЕС регулира европейската лозаро-винарска промишленост и сортовете грозде ще бъдат въведени отново едва след като всяка държава-членка ратифицира мярката. Шест американски сорта – Клинтън, Отело, Ноа, Изабел, Жакез и Хербемон – бяха забранени във френските лозя през 1930-те години.

Основната причина за забраната беше, че вината, произведени от американски грозде, се считаха за съдържащи прекалено много метанол, естествено срещащ се алкохол, който може да бъде токсичен в високи концентрации. Прекомерният прием може да доведе до слепота, което даде повод за мита, че е опасно да се пият вина, произведени от това грозде.

„Те няма да ви направят луди или слепи. Това са глупости“, заяви Кристел Гиро, председател на съюза на вината със защитено наименование за произход Cévennes.

Той каза, че пробните кувета, или партиди, произведени от местни лозя, са съдържали 200 mg метанол на литър, което е значително под допустимата граница от 400 mg на литър.

Забраната беше мотивирана и от аргумента, че американските лози са по-склонни да разпространяват филоксера, болест, причинена от малка листна въшка, родом от Северна Америка, която опустоши лозята в цяла Европа в средата на 19 век.

Миналият месец френските винопроизводители занесоха проби от вина, произведени от американски сортове грозде, в Европейския парламент в Страсбург, за да ги опитат членовете на ЕП.

Кристиан Винь е пионер в повторното въвеждане на американските лози. От 2022 г. той произвежда около 1200 бутилки годишно от смес, съдържаща 50% Изабел и 50% Гренаш, за дегустационни цели. „Забранените сортове грозде не изискват никакви пестициди или химическа обработка“, каза той. „Това е добре за околната среда, а освен това намалява разходите.“

Френските лозя претърпяха катастрофално лоши реколти в продължение на две поредни години поради горещи вълни, проливни дъждове, пролетни слани и гъбични заболявания като брашнеста мана, едно от най-разпространените заболявания по лозята.