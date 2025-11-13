Гърция е изправена пред намалено финансиране от ЕС

Брюксел многократно е подчертавал, че „правилата си са правила“

Гърция е изправена пред намалено финансиране от Европейския съюз (ЕС) поради забавяне на изплащането на селскостопанските субсидии за 2024 г., съобщиха официални лица, цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

Правителството беше длъжно да уреди задълженията си към земеделските производители до 30 юни 2025 г. съгласно правилата на ЕС. Актуализиран план за действие за преструктуриране на агенцията за земеделски плащания на страната, ΟPEKEPE, представен преди шест дни, в момента се разглежда от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия.

Длъжностни лица от Комисията подчертаха, че оценката на плана не е свързана с плащанията на субсидии за 2025 г.

Преди посещението си в Атина, комисар Кристоф Хансен заяви, че няма пряка връзка между преработения план и плащанията на земеделските производители, отбелязвайки, че държавите членки на ЕС са отговорни за разпределянето и мониторинга на средствата по Общата селскостопанска политика (ОСП).

Брюксел многократно е подчертавал, че „правилата си са правила“ и че средствата от ЕС трябва да се управляват отговорно, за да се защитят парите на данъкоплатците. Процесът на субсидиране от ЕС започва всяка година на 16 октомври, като първоначалните авансови плащания се отпускат от 1 декември до 30 юни.

Забавянията в плащанията водят до финансови корекции от страна на Комисията, въпреки че средствата все още могат да бъдат преведени, след като националните органи подадат заявки.